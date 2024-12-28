В Ленобалсти в ДТП с "КамАЗом" погиб водитель легковушки

Накануне утром, 27 декабря около 09 часов 15 минут на 33-м километре трассы "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково", в Выборгском районе Ленинградской области 40-летний мужчина, управляя автомобилем "КамАЗ", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Хендай" под управлением 55 - летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование продолжается.