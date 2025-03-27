Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании совершенном 12 лет назад

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка в результате проведения оперативно-следственных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет удалось раскрыть преступление против половой неприкосновенности женщины 12-летней давности.

По данным следствия, ночью 20 сентября 2012 года на перекрестке Почтовой улицы и Христиновского проспекта в городе Всеволожск неизвестный напал на 23-летнюю местную жительницу. Нападавший отобрал мобильный телефон, плеер и имевшиеся при ней деньги, а потом, под угрозой расправы, в отношении нее было совершено преступление против половой неприкосновенности.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 162 УК РФ. Однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что биологические следы, оставленные тогда на месте происшествия, совпадают с данными 36-летнего уроженца Северокавказского региона, проживающего в городе Королев Московской области.

26 марта 2025 года в ходе служебной командировки подозреваемого задержали и доставили на территорию Петербурга, где поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.