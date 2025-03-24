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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера 19-летнего курьра мошенников

Полицейские поймали курьера 19-летнего курьра мошенников

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

Вечером минувшей субботы, 22 марта около 18 часов 25 минут к полицейским обратилась женщина, которая сообщила о том, что 22 марта около 18 часов на домашний телефон её 87-летнему родственнику, проживающему по адресу: город Волхов, улица Советская, дом 18 с неустановленного телефона позвонила неизвестная женщина, которую он по голосу принял за свою невестку, которая сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого беременная женщина потеряла ребенка, и для урегулирования вопроса необходимо 1 500 000 рублей. 

После телефонной беседы, домой вернулась невестка, которой пенсионер рассказал о случившемся, и она позвонила в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции предложили участие в оперативном эксперименте. 

Около 18 часов 45 минут пенсионеру снова позвонила неизвестная, которой он сообщил, что собрал 700 000 рублей.

Около 19 часов 00 минут у парадной своего дома пожилой человек отдал 700 тысяч рублей курьеру.

В 22 часа 30 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 8/3 по Пулковской улице по подозрению в совершении указанного преступления, по горячим следам, задержали 19-летнего курьер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 30 часть 3, 159 часть 3 УК РФ (мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, мошенничество, пенсионеры
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