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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП с грузовиком на Пискаревском пострадала водитель иномарки

В ДТП с грузовиком на Пискаревском пострадала водитель иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с грузовиком на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы

Сегодня утром, 24 мая 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что у грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, под управлением 37-летней женщины.
Женщина - водитель получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.
В результате столкновения у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия ДТП устраняются.
По факту дорожной аварии полицейскими проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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