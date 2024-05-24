В ДТП с грузовиком на Пискаревском пострадала водитель иномарки

Сегодня утром, 24 мая 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что у грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, под управлением 37-летней женщины.

Женщина - водитель получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

В результате столкновения у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия ДТП устраняются.

По факту дорожной аварии полицейскими проводится проверка.