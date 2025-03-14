В Сестрорецке с поличным поймали 18-летнего курьера мошенников

Накануне вечером, 13 марта около 18 часов 20 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило заявление от 76-летнего жителя дома 336 на Приморском шоссе города Сестрорецк. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что ему звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств на счетах, убедили снять их с его счетов и отдать курьеру.

Тем же вечером в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 336 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецк сотрудники угрозыска с поличным, по подозрению в совершении данного преступления задержали 18-летнего кассира магазина.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.30; ч. 3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательств.