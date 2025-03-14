В Стрельне пенсионер зарезал бывшую сожительницу

Накануне, 13 марта около 12 часов 55 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация от техника ТСЖ о том, что в одной из квартир дома 19 по Львовской улице в поселке Стрельна открыта дверь и на полу видны следы крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ванной комнате квартиры обнаружили труп 70-летней хозяйки с резаной раной шеи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В этот же день, в доме 59 по Солнечной улице в городе Петергоф сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 71-летнего бывшего сожителя погибшей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.