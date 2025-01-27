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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Художников задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы

На проспекте Художников задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Выборгского района задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы

25 января к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 35 по проспекту Художников мужчина обнаружил труп своей сестры. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен в квартире труп 52-летней хозяйки со следами удушения.

На месте происшествия, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 57-летнего сожителя погибшей, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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