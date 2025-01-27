На проспекте Художников задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы

25 января к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 35 по проспекту Художников мужчина обнаружил труп своей сестры.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен в квартире труп 52-летней хозяйки со следами удушения.

На месте происшествия, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 57-летнего сожителя погибшей, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.