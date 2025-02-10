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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове мигрант ударом кулака убил знакомого

На Васильевском острове мигрант ударом кулака убил знакомого

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района задержали гостя города,  подозреваемого в убийстве  знакомого ударом кулака 

Накануне поздним вечером, 9 февраля около 23 часов 20 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома по улице Нахимова обнаружилои труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в комнате в коммунальной квартире задержали самого звонившего в полицию, 35-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемого в том, что в результате возникшей ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес удар кулаком в лицо своему 49-летнему знакомому, от чего тот скончался. 

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.   

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, убийство, телесные повреждения, мигранты
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