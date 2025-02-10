На Васильевском острове мигрант ударом кулака убил знакомого

Накануне поздним вечером, 9 февраля около 23 часов 20 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома по улице Нахимова обнаружилои труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в комнате в коммунальной квартире задержали самого звонившего в полицию, 35-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемого в том, что в результате возникшей ссоры в процессе совместного распития спиртного нанес удар кулаком в лицо своему 49-летнему знакомому, от чего тот скончался.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.