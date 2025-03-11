В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге коробок в здании бизнес-центра

Вечером 9 марта, около 17 часов 30 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней представительницы бизнес-центра, которая рассказала, что в ночь на 9 марта на первом этаже организации, расположенной в доме 3 корпус 2 на площади Конституции, был совершен поджог картонных коробок.

Сумма причиненного имущественного ущерба составила 2 000 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Вчера, 10 марта сотрудники угрозыска возле дома 3 по Будапештской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летнюю неработающую петербурженку.

Объяснить мотивы своего поступка женщина внятно не смогла, сообщив, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной.

Задержанную поместили в изоялтор на основании статьи 91 УПК РФ.