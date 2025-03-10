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Питерец.ру » Происшествия » В поселке имени Свердлова внедорожник протаранил семь автомобилей и въехал в здание

В поселке имени Свердлова внедорожник протаранил семь автомобилей и въехал в здание

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские разыскивают водителя, протаранившего припаркованные автомобили в поселке имени Свердлова

Накануне вечером, 9 марта около 20 часов 25 минут возле дома 15 в Западном проезде посёлка городского типа "имени Свердлова", во Всеволожском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем "Инфинити", предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на семь припаркованных автомобилей, после чего врезался в стену здания. После ДТП водитель бросил автомобиль и скрылся.

В результате ДТП пострадавших нет.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Приняты меры к задержанию виновника ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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