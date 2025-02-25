В Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании администратора салона красоты

Ранее сообщалось, что 23 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении женщины возле дома 5 на площади Чернышевского.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была обнаружена 35-летняя женщина с резаной раной шеи.

Пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полиция установила, что вечером этого же дня около 21 часа в помещение салона красоты, расположенного в доме 5 на площади Чернышевского, вошел 39-летний знакомый администратора салона, который, угрожая ножом изнасиловал её, после чего нанес ей ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 131, 132 УК РФ.

На следующий день вечером, 24 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления в квартире своего друга, у которого тот поятался от полиции.

Задержанного на основании статьи 91 УПК РФ поместили в камеру.