В Московском районе неизвестный напал с ножом на администратора салона красоты

Вчера, 23 февраля к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении женщины возле дома 5 на площади Чернышевского.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была обнаружена 35-летняя женщина с непроникающим ножевым ранением шеи.

Пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полицейские установили, что 23 февраля около 21 часов 00 минут в помещение салона красоты, расположенного в доме 5 на площади Чернышевского, вошел 39-летний мужчина, который под угрозой ножа и применения физической силы, подверг насилию администратора салона красоты, после чего нанес ей ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские принимают необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.