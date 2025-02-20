В Петербурге задержали двух мурманчан, оргабивших мужчину на улице Вадима Шефнера

Вечером 14 февраля около 17 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась петербурженка, которая сообщила о том, что у дома 14 корпус 1 по улице Вадима Шефнера неизвестные избили ее мужа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в тот день, около 14 часов 30 минут возле дома на улице Вадима Шефнера двое неизвестных, применив физическую силу к 38-летнему мужу заявительницы, индивидуальному предпринимателю, насильно посадили его в припаркованный около дома автомобиль «Ниссан Тиана», там избили и заставили перевести на указанный ему счет 18 000 рублей через мобильное приложение, после чего выпустили из автомашины и скрылись.

Пострадавшему в больнице диагностировали перелом ребер и многочисленные ушибами, после оказанной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

17 февраля на Фермерском шоссе сотрудники угрозыска были задержаны подозреваемые в совершении указанного преступления двое жителей Мурманска, 24 и 30 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).