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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух мурманчан, оргабивших мужчину на улице Вадима Шефнера

В Петербурге задержали двух мурманчан, оргабивших мужчину на улице Вадима Шефнера

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Василеостровского района задержали двух мурманчан по подозрению в грабеже на улице Вадима Шефнера

Вечером 14 февраля около 17 часов 15 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась петербурженка, которая сообщила о том, что у дома 14 корпус 1 по улице Вадима Шефнера неизвестные избили ее мужа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в тот день, около 14 часов 30 минут возле дома на улице Вадима Шефнера двое неизвестных, применив физическую силу к 38-летнему мужу заявительницы, индивидуальному предпринимателю, насильно посадили его в припаркованный около дома автомобиль «Ниссан Тиана», там избили и заставили перевести на указанный ему счет 18 000 рублей через мобильное приложение, после чего выпустили из автомашины и скрылись.

Пострадавшему в больнице диагностировали перелом ребер и многочисленные ушибами, после оказанной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

17 февраля на Фермерском шоссе сотрудники угрозыска были задержаны подозреваемые в совершении указанного преступления двое жителей Мурманска, 24 и 30 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, грабеж
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