В Красногвардейском районе ищут двоих злоумышленников, совершивших разбойное нападение на управляющего фирмой

Накануне вечером, 29 октября около 20 часов 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 53 по Магнитогорской улице мужчине нанесли ножевое ранение в живот.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 29 октября около 20 часов 00 минут двое неизвестных, применив физическую силу, нанесли ножевое ранение 27-летнему управляющему фирмой и забрали из его сумки 965 тысяч рублей, после чего скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением и после оказанной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию нападавших.