В Петербурге поймали одного из налетчиков на табачную лавку в Невском районе

Ранее сообщалось, что вечером 16 февраля около 20 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в табачном павильоне, расположенном в доме 19 корпус 1 по Искровскому проспекту, двое молодых людей брызнули продавцу содержимым газового баллончика и похитили электронную сигарету. Материальный ущерб составил 1600 рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Вчера днем, 17 февраля 2025 года около 15 часов 00 минут возле дома 35 по улице Федосеенко сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейские принимают меры к задержанию второго нападавшего.