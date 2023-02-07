В Невском районе задержали квартирного вора

Поздним вечером 4 февраля 2023 года около 23 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 35-летняя жительница дома 16 по улице Русановской, которая сообщила, что в период с 00:00 до 00:15 4 февраля неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь ее квартиры открыта, совершил хищение личных вещей заявительницы на сумму 19 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера около 17 часов 35 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 59 по проспекту Большевиков сотрудники полиции задержали 24-летнего неработающего жителя Калининского района.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.