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Питерец.ру » Происшествия » Под Тосно в ДТП с грузовиками погиб один человек

Под Тосно в ДТП с грузовиками погиб один человек

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП грузовиков под Тосно

Сегодня днем, 10 февраля около 13 часов 55  минут на 595-ом километре трассы М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 32-летний мужчина, управляя автомашиной «ДонгФенг», выбрав неправильную дистанцию,  столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с прицепом, под управлением 36-летнего водителя.                                                                                                                                        

После столкновения «ДАФ» врезался в тягач «Фрейтлайнер» с прицепом, за рулем которого находился 64-летний мужчина.                            

В результате дорожного происшествия водитель «ДонгФенга» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 

На месте работают сотрудники ГАИ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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