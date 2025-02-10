Под Тосно в ДТП с грузовиками погиб один человек

Сегодня днем, 10 февраля около 13 часов 55 минут на 595-ом километре трассы М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 32-летний мужчина, управляя автомашиной «ДонгФенг», выбрав неправильную дистанцию, столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с прицепом, под управлением 36-летнего водителя.

После столкновения «ДАФ» врезался в тягач «Фрейтлайнер» с прицепом, за рулем которого находился 64-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия водитель «ДонгФенга» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ.