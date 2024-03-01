В Петербурге мужчина убил свою сестру

Накануне вечером, 29 февраля 2024 года около 21 часа 510 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от 28-летнего петербуржца, который признался в том, что убил свою сестру.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в квартире дома 75 по Северному проспекту обнаружили труп 32-летней женщины.

По предварительной информации, мужчина во время ссоры нанес множественные ножевые ранения своей сестре.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства после чего передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.