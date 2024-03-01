ента новостей

13:31
Полицейские задержали пятерых налетчиков на квартиру в Мурино
13:20
В Пушкине поймали подозреваемую в грабеже
13:15
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей
13:10
В Невском районе ограбили ломбард
13:06
Полицейские раскрыли убийство 25-летней давности
13:01
В Петербурге мужчина убил свою сестру
12:54
Испытывают новый электробус
10:57
19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию»
01:35
Поражением в Альметьевске завершило сезон – 2023/2024 в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо»
13:46
«Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»
13:35
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»
13:25
В СПбГУ открыли Турецкий кабинет
13:10
Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?
13:00
В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы
12:36
В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи
12:31
В Красносельском районе мужчина отобрал у знакомой мобильный телефон
10:08
Эстонцы задолжали за воду
09:39
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из «пневматики» в центре города
09:29
Куда едут 8 марта?
09:25
Жителя Колпино, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток
01:46
Первый матч серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 1 марта
21:04
Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»
20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
15:48
Что с деловым туризмом?
15:14
Ритейлер развивает фастфуд
13:01
В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош
12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:27
Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина убил свою сестру

В Петербурге мужчина убил свою сестру

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция разбирается в обстоятельствах гибели жительницы Калининского района

Накануне вечером, 29 февраля 2024 года около 21 часа 510 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от 28-летнего петербуржца, который признался в том, что убил свою сестру.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые в квартире дома 75 по Северному проспекту обнаружили труп 32-летней женщины.
По предварительной информации, мужчина во время ссоры нанес множественные ножевые ранения своей сестре.
Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства после чего передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-02-2023, 14:55
В Петербурге мужчина задушил жену и совершил попытку суицида
18-11-2022, 09:18
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины
26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
24-08-2023, 13:14
В Ленобласти конфликт соседей из-за собаки закончился смертельными ударами ножом
24-04-2023, 09:52
На севере Петербурга мужчина зарезал свою сожительницу
23-07-2023, 12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины

Происшествия на дорогах

0
212
28-02-2024, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
0
193
28-02-2024, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
0
169
28-02-2024, 12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
211
26-02-2024, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
Наверх