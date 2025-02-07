В полицию Саратова явился петербуржец и признался в убийстве, совершенном в прошлом году

6 февраля к полицейским Саратова пришел 57-летний петербуржец и рассказал о совершенном им убийстве своего знакомого в Санкт-Петербурге.

Со слов подозреваемого, 27 ноября 2024 года, находясь в подвале дома на улице Полтавской, в результате внезапно возникшей ссоры со своим знакомым нанёс ему множественные удары сковородой в область головы и туловища.

Прибывшие в указанный подвал полицейские обнаружили труп мужчины, а также предполагаемое орудие преступления.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).