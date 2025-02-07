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Питерец.ру » Происшествия » В полицию Саратова явился петербуржец и признался в убийстве, совершенном в прошлом году

В полицию Саратова явился петербуржец и признался в убийстве, совершенном в прошлом году

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицией задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в прошлом году

6 февраля к полицейским Саратова пришел 57-летний петербуржец и рассказал о совершенном им убийстве своего знакомого в Санкт-Петербурге. 

Со слов подозреваемого,  27 ноября 2024 года, находясь в подвале дома на улице Полтавской, в результате внезапно возникшей ссоры со своим знакомым нанёс ему множественные удары сковородой в область головы и туловища.  

Прибывшие в указанный подвал полицейские обнаружили труп мужчины, а также предполагаемое орудие преступления. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. 

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.  4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).                                

Источник: ГУ МВД
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