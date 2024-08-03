В Ленобласти задержан подозреваемый в жестоком убийстве из ревности

Вчера поздним вечером, 2 августа 2024 года около 22 часов 55 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информация о том, что возле дома 7 по Ульяновскому шоссе в поселка Ульяновка лежит мужчина в крови.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия полицейские установили, что 33-летний неработающий местный житель в результате возникшего конфликта на почве ревности нанес не менее 16 ударов ножом 41-летнему мужчине, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Нападавшего задержали полицейскими на месте происшествия.

Собранные сотрудниками полиции данные переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.