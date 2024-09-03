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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи

В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района розыскивают метавшего бутылки в автомобиль скорой помощи

Накануне вечером, 2 сентября 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от прохожего о том, что у станции метро «Академическая», неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что у дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, в котором медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, подошел неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что от 57-летней медсестры получил отказ.
Обидевшись, мужчина стал доставать из мусорного контейнера пустые бутылки и забрасывать ими автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся.
Размер материального ущерба устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приняты меры к задержанию дебошира.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район хулиганство
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