В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи

Накануне вечером, 2 сентября 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от прохожего о том, что у станции метро «Академическая», неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что у дома 19 по проспекту Науки к автомобилю скорой медицинской помощи, в котором медики осуществляли ежегодную бесплатную вакцинацию против гриппа, подошел неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и потребовал, чтобы ему сделали прививку, на что от 57-летней медсестры получил отказ.

Обидевшись, мужчина стал доставать из мусорного контейнера пустые бутылки и забрасывать ими автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся.

Размер материального ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приняты меры к задержанию дебошира.