В Петербурге задержали детского тренера по подозрению в педофилии

Вчера, 3 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина был задержан 36-летний тренер по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района Петербурга.

Задержанного подозревают в том, что 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного возле дома 27 по Таллинскому шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор по статье 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.