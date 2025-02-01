В Петербурге поймали похитительницу двух чихуашек в Кудрово

28 января к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 56-летней женщины о том, что неизвестный проник в квартиру в доме 11 по Пражской улице в городе Кудрово, принадлежащую ее 33-летней дочери, и похитил оттуда двух собак породы чихуа-хуа, а также личные вещи, после чего с места происшествия скрылся.

Сумму материального ущерб оценили в 142 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Днем 30 января, около 13 часов 20 минут сотрудники угрозыска возле дома 29 корпус 2 по улице Крыленко по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую, неоднократно судимую 37-летнюю женщину.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питомцев ворнули хозяевам.