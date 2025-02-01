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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Маршала Жукова женщина на иномарке сбила 14-летнего мальчика

На проспекте Маршала Жукова женщина на иномарке сбила 14-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверка по факту ДТП с наездом на ребенка на проспекте Маршала Жукова

Накануне вечером, 31 января  около 17 часов 25 минут у дома 55 по проспекту Маршала Жукова, в Красносельском районе Петербурга  37-летняя женщина – водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид»  в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14- летнего мальчика, ученика 7 класса, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

В отношении женщины вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ                   

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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