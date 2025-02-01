На проспекте Маршала Жукова женщина на иномарке сбила 14-летнего мальчика

Накануне вечером, 31 января около 17 часов 25 минут у дома 55 по проспекту Маршала Жукова, в Красносельском районе Петербурга 37-летняя женщина – водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14- летнего мальчика, ученика 7 класса, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении женщины вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.