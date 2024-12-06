На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика

Вчера вечером, 5 декабря около 18 часов возле дома 47 по Бухарестской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 28-летняя девушка, управляя арендованным автомобилем «Хавал Джолин», двигаясь от улицы Турку к проспекту Славы, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 12-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травму головы и перелом пальца и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести .

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.