В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из поселка Перово

Вечером 28 января, около 18 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 82-летнего жителя поселка Перово, о том, что около 13 часов 00 минут ему позвонила неизвестная и убедила передать курьеру «для обеспечения сохранности» деньги в сумме 2 500 евро.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Всера ночью, 30 января около 01 часа 00 минут по месту жительства, в доме 21 по проспекту Ударников, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 42-летнего петербуржеца.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.