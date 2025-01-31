В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку в деревне Проба

Накануне вечером, 30 января около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с пешеходом в деревне Проба.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили,

что у дома 24 по Пробинскому шоссе 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», двигаясь от деревни Углово в сторону поселка Рахья, при совершении обгона в разрешенном месте, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двигавшегося по проезжей части во встречном направлении пешехода.

В результате дорожного происшествия 88-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

Водитель ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.