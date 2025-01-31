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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку в деревне Проба

В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку в деревне Проба

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  смертельного  ДТП с пешеходом в деревне Проба

Накануне вечером, 30 января около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП с пешеходом в деревне Проба. 

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили,

что у дома 24 по Пробинскому шоссе 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», двигаясь от деревни Углово в сторону поселка Рахья, при совершении обгона в разрешенном месте,  выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двигавшегося по проезжей части во встречном направлении пешехода. 

В результате дорожного происшествия 88-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. 

Водитель ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.                                               

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.     

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, пострадавший пешеход, пенсионеры
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