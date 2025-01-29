В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 

26 января 2025 года около 04 часов 25 минут к полицейским Московского района поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что у кафе, расположенном в доме 63 по Благодатной улице, у нее похитили мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что произошел конфликт между водителями из-за парковочного места, в ходе которого водитель автомобиля «Форд-Фокус» отнял у женщины - оппонента в споре мобильный телефон и с места происшествия скрылся на автомобиле.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 28 января 2025 года около 10 часов у дома 52 по улице Орджоникидзе сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 26-летнего врача-стоматолога.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ,