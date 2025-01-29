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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 

В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Московского района задержан стоматолог, подозреваемый в грабеже 

26 января 2025 года около 04 часов 25 минут к полицейским Московского района поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что у кафе, расположенном в доме 63 по Благодатной улице, у нее похитили мобильный телефон. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что произошел конфликт между водителями из-за парковочного места, в ходе которого водитель автомобиля «Форд-Фокус» отнял у женщины - оппонента в споре мобильный телефон и с места происшествия скрылся на автомобиле. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). 

Вчера, 28 января 2025 года около 10 часов у дома 52 по улице Орджоникидзе сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению  задержали 26-летнего врача-стоматолога. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ,

Источник: ГУ МВД
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