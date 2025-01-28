В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове

Вчера ранним утром, 27 января около 04 часов 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 34-летний местный житель, который сообщил правоохранителям, что при распитии накануне спиртного в гостях в квартире дома 1 по улице Володарского города Гатчина, один из участников застолья ударил его гантелей по голове и забрал 33 тысячи рублей, после чего с деньгами скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

В тот же день, около дома 22 по улице Чкалова по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали двоих 36-летних местных жителей.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.