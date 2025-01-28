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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове

В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчине полиция задержала двоих подозреваемых в  разбое, применивших   гантель в качестве ошеломительного аргумента

Вчера ранним утром, 27 января около 04 часов 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 34-летний местный житель, который сообщил правоохранителям, что при распитии накануне спиртного в гостях в квартире дома 1 по улице Володарского города Гатчина,  один из участников застолья ударил его гантелей по голове и забрал 33 тысячи рублей, после чего с деньгами скрылся. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). 

В тот же день, около дома 22 по улице Чкалова по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали двоих 36-летних местных жителей.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, разбойное нападение
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