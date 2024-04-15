В Приморском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки

Вчера нчью, 14 апреля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация об обнаружении трупа женщины в квартире дома 10 по проспекту Авиаконструкторов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире дома 10 по проспекту Авиаконструкторов обнаружили труп 86-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Там же, на месте происшествия, в состоянии алкогольного опьянения, для проверки на причастность к гибели пенсионерки полицейские задержали 64-летнего мужчину, осуществлявшего уход за потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим.