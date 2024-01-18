В Ленобалсти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В минувший вторник, 16 января 2024 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что в квартире дода 7А по улице Химиков в городе Кингисепп умерла женщина.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен труп 34-летней жительницы Амурской области со следами побоев.

В квартире также находился 32-летний житель Новосибирска, сожитель погибшей, который рассказал сотрудникам полиции о том, что проснувшись около 14 часов 00 минут, обнаружил на кухне труп подруги.

Результаты предварительной экспертизы показали, что смерть женщины наступила 16 января от травматического разрыва печени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Вчера, 17 января 2024 года около 18 часов 00 минут по подозрению в совершении преступления сожителя погибшей поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.