В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку

Накануне утром, 23 января около 07 часов 50 минут возле дома 54 корпус 3 по Красносельскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга 57-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Оптима», при повороте совершил наезд на 16-летнюю девочку, ученицу 10 класса, переходившую дворовой проезд.

В результате дорожного происшествия пострадавшую несовершеннолетнюю госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель, допустивший наезд, 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.