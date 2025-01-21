В Петербурге поймали лже-ремонтника, обманувшего пенсионера с бульвара Новаторов

Вечером 23 декабря 2024 года, около 18 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 85-летнего жителя дома 8 по бульвару Новаторов, который рассказал стражам порядка о том, что 11 августа 2024 года к нему домой пришел неизвестный и произвел работы по замене счетчиков холодной и горячей воды по завышенной стоимости. За произведенный ремонт пенсионер заплатил 41 700 рублей.

Вчера утром, 20 января 2025 года около 10 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего петербуржца.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.