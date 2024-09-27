В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку

24 сентября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней женщины. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 3 сентября около 10 часов 15 минут на Кронверкском проспекте неизвестный потребовал от нее штраф за переход проезжей части в неположенном для перехода месте, после чего пожилая женщина была вынуждена отдать ему 4 500 рублей.

Вчера днем, 26 сентября 2024 года около 14 часов 00 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 26 по улице Бела Куна по подозрению в совершении указаанного преступления задержали 56-летнего петербуржца.

По данному факту следовтели возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).