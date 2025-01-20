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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека

В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств столкновения УАЗа с автобусом  на трассе Петербург - Кировск в Ленобласти

Сегодня вечером, 20 января 2025 года около 16 часов 40 минут на 44-ом километре трассы "Санкт-Петербург-Кировск",  в Кировском районе Ленинградской области 26-летний мужчина, управляя автомашиной "УАЗ"  не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на остановке маршрутный автобус "ПАЗ",  под управлением 43-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель "УАЗа" и его 27-летний пассажир, а также две пассажирки автобуса, 36 и 46-лет получили легкие травмы. 

По предварительной информации, водителю "УАЗа" стало плохо за рулем.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП, автобус
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