В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека

Сегодня вечером, 20 января 2025 года около 16 часов 40 минут на 44-ом километре трассы "Санкт-Петербург-Кировск", в Кировском районе Ленинградской области 26-летний мужчина, управляя автомашиной "УАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на остановке маршрутный автобус "ПАЗ", под управлением 43-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель "УАЗа" и его 27-летний пассажир, а также две пассажирки автобуса, 36 и 46-лет получили легкие травмы.

По предварительной информации, водителю "УАЗа" стало плохо за рулем.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.