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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека

В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти 

Сегодня вечером, 27 ноября около 17 часов 45 минут на трассе,  расположенной рядом с деревней Шомушка, в Тихвинском районе Ленинградской области, водитель, управляя пассажирским автобусом, не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

По предварительной информации, в дорожном происшествии пострадали четыре человека находившиеся в автобусе, из них трое - несовершеннолетние в возрасте 16 и двое - 17 лет.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Исходя из предварительных данных, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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