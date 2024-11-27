В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека

Сегодня вечером, 27 ноября около 17 часов 45 минут на трассе, расположенной рядом с деревней Шомушка, в Тихвинском районе Ленинградской области, водитель, управляя пассажирским автобусом, не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

По предварительной информации, в дорожном происшествии пострадали четыре человека находившиеся в автобусе, из них трое - несовершеннолетние в возрасте 16 и двое - 17 лет.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Исходя из предварительных данных, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.