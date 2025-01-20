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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах мужчина прикурил от «Вечного огня»

В Киришах мужчина прикурил от «Вечного огня»

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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В Киришах полицейские задержали местного жителя, прикурившего от «Вечного огня»

Сегодня ночью, 20 января 2025 года около 01 часа 35 минут при мониторинге камер видеонаблюдения сотрудники полиции выявили неизвестного, прикурившего сигарету от пламени с чаши "Вечного огня», около дома 2 по проспекту Победы города Кириши.

Прибывшие на место  сотрудники полиции, а также ОВО по горячим следам задержали неработающего 33-летнего местного жителя.                                                      

Задержанный объяснил свой поступок тем, что у него не было при себе зажигалки.

Курильщика доставили в отдел полиции для разбирательства.

Материалы, собранные полицейскими, передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Киришский район
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