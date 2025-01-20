В Киришах мужчина прикурил от «Вечного огня»

Сегодня ночью, 20 января 2025 года около 01 часа 35 минут при мониторинге камер видеонаблюдения сотрудники полиции выявили неизвестного, прикурившего сигарету от пламени с чаши "Вечного огня», около дома 2 по проспекту Победы города Кириши.

Прибывшие на место сотрудники полиции, а также ОВО по горячим следам задержали неработающего 33-летнего местного жителя.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что у него не было при себе зажигалки.

Курильщика доставили в отдел полиции для разбирательства.

Материалы, собранные полицейскими, передали в следственные органы для принятия процессуального решения.