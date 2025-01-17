В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на женщину в церкви на Фермском шоссе

Ранее сообщалось, что 13 января около 11 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о нападении на женщину в церкви на Фермском шоссе, 38. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный совершил нападение на работающую при храме 70-летнюю женщину, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Оперативники, расследуя кражу из магазина в доме 2 по Мебельной улице, где 11 января было похищено несколько мобильных телефонов, ноутбук, около 12 000 рублей, а также ключи от кассы, вышли на след подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый, неработающий и без определенного места жительства 26-летний мужчина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали возле дома 27 по Большой Озерной улице.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность задержанного к нападению на женщину в церкви.

Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что хотел похитить церковные пожертвования, а женщина ему помешала.

Задержанный стал фигурантом сразу двух уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), которое может быть переквалифицировано после получения уточненной информации о состоянии здоровья потерпевшей.

Полицейские следователи собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения - заключение под стражу.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.