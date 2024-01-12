В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

В ночь на 9 января, в Московском районе Петербурга возле дома 3 корпус 1 по Звездной улице неизвестный, проезжающий в качестве пассажира в автомобиле такси, под угрозой ножа похитил из бардачка автомобиля 45 000 рублей выручки, после чего заставил водителя перевести с банковского счета еще 3 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Московского района возле дома 86 по улице Ленсовета задержан подозреваемый в нападении - 30-летний ранее судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.