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Питерец.ру » Происшествия » В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

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Опубликовал: Anton78
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Оперативники угрозыска Главка задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

В ночь на 9 января, в Московском районе Петербурга возле дома 3 корпус 1 по Звездной улице неизвестный, проезжающий в качестве пассажира в автомобиле такси, под угрозой ножа похитил из бардачка автомобиля 45 000 рублей выручки, после чего заставил водителя перевести с банковского счета еще 3 тысячи рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Московского района возле дома 86 по улице Ленсовета задержан подозреваемый в нападении - 30-летний ранее судимый за аналогичное преступление.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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