В Приморском районе в храме избили пенсионерку

Накануне, 13 января около 11 часов 15 минут к полицейским Приморского раойна поступила информация о том, что в храме великомученика и целителя Пантелеймона на Фермском шоссе работающую при храме 70-летнюю женщину неизвестный ударил огнетушителем по голове..

Пенсионерку доставили в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, оскольчатым переломом костей носа и носовой перегородки со смещением.

Видеонаблюдение устанавливается. Изъят огнетушитель.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ.