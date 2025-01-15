В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход

Сегодня вечером, 15 января 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 21 по улице Марата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что на перекрестке улиц Марата и Колокольной произошло столкновение автомобиля «Киа» под управлением 41-летнего мужчины, двигавшегося по улице Марата и совершавшего поворот на Колокольную улицу с автомашиной «Инфинити» под управлением 37-летней женщины, двигавшейся по улице Марата к Кузнечному переулку. В результате столкновения «Инфинити» вынесло на тротуар, где он наехал на 31-летнюю женщину.

В результате дорожного происшествия пешеход получила ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

При проверке оба водителя оказались трезвы.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств ДТП.