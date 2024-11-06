На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате

Сегодня вечером, 06 ноября 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 48 по Лесному проспекту, в Выборгском районе Петербурга 66-летний водитель автобуса «МАЗ» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, которы двигался на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГАИ по факту ДТП проводят проверку.