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Питерец.ру » Происшествия » На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате

На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту наезда автобуса на пенсионера на электросамокате на Лесном проспекте

Сегодня вечером, 06 ноября 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 48 по Лесному проспекту, в Выборгском районе Петербурга 66-летний водитель автобуса «МАЗ» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 74-летнего мужчину, которы двигался на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГАИ по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП автобус самокаты пенсионеры
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