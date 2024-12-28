В Адмиралтейском районе поймали за грабеж жителя одного из южных регионов

В минувшую среду вечером, 25 декабря около 16 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация от администратора отеля, расположенного в доме 79 по Садовой улице о том, что к нему обратился прохожий, который рассказал, что его избили на улице и отобрали телефон.

Позднее в отдел полиции с заявлением обратился сам потерпевший, 27-летний петербуржец, который сообщил, что около отеля его избил неизвестный и отобрал принадлежащий ему мобильного телефон «Хуавей», после чего скрылся.

Пострадавший обратился в больницу с травмой лица, откуда после оказания помощи в удовлетворительном состоянии его отправили на амбулаторное лечение.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 27 декабря около 19 часов 30 минут возле дома 3 по Разъезжей улице сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего жителя одной из республик Северо-Кавказского региона.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.