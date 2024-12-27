В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево

Накануне поздним вечером, 26 декабря около 22 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 76-ом километре автотрассы «Южное полукольцо» (ЮПК).

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 29-летняя женщина, управляя в нетрезвом состоянии каршеринговым автомобилем "Чанган", не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В салоне автомобиля находился 32-летний мужчина, он также получил травмы и госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Автоледи и ее пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.