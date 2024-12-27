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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево

В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево

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Опубликовал: Anton78
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  Полицейские проводят проверку по ДТП в Гатчинском районе с каршеринговым автомобилем под управлением нетрезвой автоледи

Накануне поздним вечером, 26 декабря около 22 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 76-ом километре автотрассы «Южное полукольцо» (ЮПК). 

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 29-летняя женщина, управляя в нетрезвом состоянии каршеринговым автомобилем "Чанган", не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. 

В результате дорожного происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В салоне автомобиля находился 32-летний мужчина, он также получил травмы и госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 
Автоледи и ее пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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