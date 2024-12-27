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Питерец.ру » Происшествия » На Дунайском проспекте грузовик протаранил четыре легковых автомобиля. Пострадали три человека

На Дунайском проспекте грузовик протаранил четыре легковых автомобиля. Пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по ДТП на Дунайском проспекте с участием грузовика и четырех легковых автомобилей

Вчера вечером, 26 декабря около 20 часов 30 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 48 корпус 1 по Дунайскому проспекту.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что 48-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом столкнулся с остановившимися на светофоре четырьмя автомобилями: «Фольксваген Поло», «Газель», «Греат Волл» и «Шкода Рапид».

В результате дорожного происшествия травмы получили 33-летний водитель «Фольксвагена» и два его пассажира, женщины 30 и 59 лет. 

Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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