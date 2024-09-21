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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на Свердловской набережной пострадали шесть человек

В массовом ДТП на Свердловской набережной пострадали шесть человек

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  ночного массового ДТП на Свердловской набережной

Вчера, 20 сентября 2024 года около 00 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о массовом ДТП у дома 18 по Свердловской набережной. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 32-летний водитель, управляя автомобилем такси «Черри Тиго», двигаясь по Свердловской набережной, совершил наезд на стоявший в среднем ряду, после ДТП, автомобиль ВАЗ и его водителя, 32-летнего мужчину, стоявшего возле своего автомобиля на проезжей части.                                           В последующем «Черри» наезжает на впередистоящий автомобиль «Хендай», под управлением 42-летней женщины, и далее опрокидывается, сталкиваясь с мотоциклом «Хонда» под управлением 30-летнего байкера, двигавшегося в попутном направлении.

В результате массового ДТП мотоциклист и водитель «ВАЗа» получили тяжелые травмы и были госпитализированы.                                                                                                                           Пассажир мотоцикла, 32-летняя женщина, и пассажир-мужчина автомобиля «Черри», а также водители «Хендай» и «Черри» также получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.                      

Полицейские разбираются в деталях происшествия.                                                   По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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