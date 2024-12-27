На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник

Накануне поздним вечером, 26 декабря около 23 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на Западном Скоростном диаметре.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 24-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Соната» при движении по ЗСД от Автомобильной улицы в сторону КАД при неустановленных обстоятельствах потеряла управление и произвела два наезда на силовое ограждение.

В момент дорожного происшествия в салоне иномарки находился 3-летний мальчик, который находился в детском кресле, пристегнутый ремнем безопасности.

Ребенок получил ушибы и ссадины и был осмотрен медиками. Состоянию здоровья мальчика ничего не угрожает.

По факту ДТП полиция проводит проверку.