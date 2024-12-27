ента новостей

19:09
В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии
15:58
Уникальный кремлевский фарфор в Эрмитаже
13:15
В Петербурге поймали поджигателя автомбиля в Карельском переулке
12:43
На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества
12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
12:01
На Дунайском проспекте грузовик протаранил четыре легковых автомобиля. Пострадали три человека
11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
11:51
На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник
11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
11:41
В Петербурге поймали мужчину, который разлил горючую  жидкость в строящемся храме
11:36
На Литейном проспекте иномарка сбила 15-летнего пешехода
11:12
Губернатор поздравил спасателей
11:02
Приезжие бизнесмены стали тратить больше денег
10:19
В Колпино сантехник ударил мужчину киянкой по голове
09:46
Губернатор наградил Боярского
09:37
На Планерном виадуке подросток на «Мерседесе» устроил ДТП с возгоранием автомобиля
09:13
В Пулково появится метро
12:52
В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии
11:49
В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса
11:18
В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ
11:08
В ДТП на Муринском шоссе пострадали два человека
11:05
В Московском районе автобус сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе
09:58
В аэропорту Пулково появилась новогодняя почта
09:45
Гостиницы СПб подорожали
09:13
Почему главы СНГ встречаются в Игоре?
08:58
Бензин опять подорожал
01:35
Проигрывая 0:5 по ходу матча с ЦСКА, СКА сумел добиться счёта 5:6, при этом Роман Ротенберг тасовал вратарей
20:41
На Кирочной улице иномарка сбила 15-летнего подростка
13:10
Банк России создаст платформу для борьбы с дропперами
13:00
На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник

На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по ДТП с иномаркой на ЗСД в Московском районе

Накануне поздним вечером, 26 декабря около 23 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на Западном Скоростном диаметре.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что 24-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Соната» при движении по ЗСД от Автомобильной улицы в сторону КАД при неустановленных обстоятельствах потеряла управление и произвела два наезда на силовое ограждение. 

В момент дорожного происшествия в салоне иномарки находился 3-летний мальчик, который находился в детском кресле, пристегнутый ремнем безопасности. 

Ребенок получил ушибы и ссадины и был осмотрен медиками. Состоянию здоровья мальчика ничего не угрожает. 

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, ДТП, ЗСД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-06-2024, 10:47
В Приозерске автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика на самокате
5-09-2024, 11:49
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
6-12-2024, 11:15
В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей
16-07-2024, 15:04
На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде
17-05-2024, 13:28
На Московском шоссе неизвестный на электросамокате сбил женщину
14-12-2024, 15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
Сегодня, 11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Сегодня, 11:51
На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник
Сегодня, 11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
Наверх