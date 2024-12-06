В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей

Накануне утром, 5 декабря около 10 часов 20 минут к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступила информация о ДТП на 8-ом километре трассы «Стрельна-Пески-Яльгелево».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Грандис», двигаясь от поселка Аннино к деревне Яльгелево, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В момент дорожного происшествия в салоне автомашины находилось двое ее малолетних детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.

В результате ДТП девочка получила перелом носа и многочисленные ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, мальчик отделался только ушибами и после оказания медицинской помощи был отпущен с родителями на амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.