В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса

Сегодня утром, 26 декабря около 09 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о ДТП с пешеходом возле дома 62 по проспекту Энгельса.
Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.
В результате дорожного происшествия женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается, на вид женщине около 60 лет.
По факту ДТП проводится проверка.
Полицейские разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя.