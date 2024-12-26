В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса

Сегодня утром, 26 декабря около 09 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о ДТП с пешеходом возле дома 62 по проспекту Энгельса.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.

В результате дорожного происшествия женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается, на вид женщине около 60 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

Полицейские разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя.