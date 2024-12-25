В Петербурге поймали пожилого курьра мошенников, обманувших пенсионера из Нового Девяткино

В минувший понедельник, 23 декабря к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 81-летнего жителя Нового Девяткино о том, что после телефонных разговоров с неизвестным, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, передал курьеру 3 971 000 рублей.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день, 24 декабря в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнего жителя города Солнечногорск Московской области.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.